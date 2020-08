Mascarillas obligatorias, asientos fijos... ¿cómo será la seguridad frente al coronavirus en los autobuses escolares?

Mascarillas obligatorias a partir de los seis años y asientos fijos son dos de los puntos acordados en el protocolo del transporte escolar frente al coronavirus para la vuelta al cole. La primera parada para muchos alumnos antes de entrar cada día en su aula es el autobús que los lleva al colegio, por ello los padres exigen vigilar el cumplimiento de las medidas.

"Si se pueden llevar a cabo son suficientes, pero tenemos dudas", reconocela presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), Leticia Cardenal. "En general, no solo en el transporte, tenemos mucha incertidumbre todavía. No sabemos cómo se pueden garantizar esas medidas sanitarias necesarias, sabiendo que el riesgo cero no existe. En el papel todo se sustenta muy bien", advierte el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y de Alumnos (Concapa), Pedro Caballero.

Las reglas generales para los autobuses ocupan un breve apartado del acuerdo suscrito por las administraciones educativas y sanitarias y, en principio, no establecen la necesidad de guardar las distancias de seguridad que luego se exigen en los colegios, destacan desde las asociaciones de padres y madres.

El protocolo de limpieza y desinfección para el transporte público por carretera fijado por el Ministerio de Transportes obliga a la limpieza y desinfección de los autocares como mínimo cada 24 horas. "¿Qué pasa con los autobuses que comparten ruta? Hay autocares que dejan a los alumnos en un centro y van a buscar a otros para llevarlos a un colegio diferente", se pregunta Calderón.