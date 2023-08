Más de dos millones y medio de horas extra trabajadas no se han cobrado

Según los datos que ha realizado la última encuesta de población, activa el Instituto Nacional de Estadística (INE), se han realizado más de 2 millones y medio de horas extras que no han sido pagadas en el segundo trimestre de 2023. Éste hecho supone un descenso notable de casi el 7 %, si lo comparamos con las 2.700.000 horas extras del primer trimestre de este año 2023.

Los trabajadores por cuenta ajena han llevado a cabo cada semana un total de 2.579.600 horas extraordinarias que no han sido pagadas durante este segundo trimestre del año. Esto supone que las empresas se han ahorrado pagar casi 65.000 empleos a tiempo completo, que suponen 40 horas, que no han tenido que hacer frente a los que no han tenido que hacer frente.

Si comparamos esta cifra con la de años anteriores, podemos ver que la bajada es aún mayor, ya que entre abril y junio 2022 se realizaron unas 3.272.800 horas extraordinarias, que por las que no recibieron ninguna remuneración. Este es el dato más bajo desde el tercer trimestre 2021, donde se pudo registrar 2.168.300 horas extras.

División por sexos

Si dividimos estas cifras por sexo y media, los hombres son los que han realizado más horas extras que no han sido pagadas que las mujeres. Ellos acumularon 1.545.300 horas por semana, mientras que las mujeres realizaron 1.034.300 horas que no fueron pagadas en este segundo trimestre de 2023.

¿Cuáles son los sectores dónde el número de horas extras es mayor?

Si estudiamos los sectores donde las horas extras han sido más frecuentes, educación es el que se lleva el mayor número de ellas, ascendiendo a 500.900 horas extras, no pagadas.

Le sigue el comercio, con 289.400 horas sin pagar y alrededor de 7.200 empleos perdidos. Los sectores más castigados también son los del comercio al por mayor y al por menor, los de reparación de vehículos de motor y motocicletas, y la hostelería, de las cuales 2 Los sectores más castigados también son los del comercio al por mayor y al por menor, los de reparación de vehículos de motor y motocicletas, y la hostelería, de las cuales 280 38.500 horas no fueron remuneradas.

El total de horas extra que se han realizado en España de forma semanal durante el segundo trimestre del año asciende a más de 6 millones de horas, de las cuales solo el 57,2 % fueron remuneradas.