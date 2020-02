Más de 81.000 personas piden retirar por "machista" el vídeo del cantante Maluma

Una petición en change.org, que acumula ya más de 81.000 firmas, pide que se elimine la canción 'Cuatro Babys' del cantante Maluma al considerarla "absolutamente denigrante para el género femenino".

La campaña ha sido iniciada por una ciudadana madrileña que pide apoyo porque considera que "tanto la letra como las imágenes" del videoclip, "hacen apología a la violencia directa hacia las mujeres, las cuales son descritas como meros cuerpos sin valor, intercambiables y absolutamente disponibles al servicio del deseo sexual ilimitado de los autores".

El cantante, no obstante, se ha defendido en redes: "Si hablaron de Jesucristo, por qué te sorprendes cuando hablan de ti?".

"Estoy enamorado de 4 babys. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero", dice el estribillo de la canción, en la que se vierten otras afirmaciones como "no sé ni con cual quedarme y es que todas maman bien" o "Me tienen en un patín comprando en San Valentín. Ya me salieron mas caras que un reloj de Ulysse Nardin".

La petición hace hincapié en que "la figura de la mujer aparece representada como un ente sin poder de decisión que únicamente existe para complacer las necesidades físicas de un grupo de viriles muchachotes con dinero".