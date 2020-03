Más de 600 sanitarios en cuarentena por el coronavirus en España

En España, el Sistema Nacional de Salud cuenta con 147.000 médicos y 182.000 profesionales de la enfermería. Con la expansión del coronavirus, 400 sanitarios en Cataluña han tenido que ser aislados para tratar de evitar la propagación y el contagio, aunque la mayoría están sin síntomas y solo 25 de ellos, de momento, han dado positivo con COVID-19.

La Conselleria de Sanidad valenciana, aunque no ha precisado cifra, también ha comenzado a mandar a casa a trabajadores de hospitales y centros de salud que han tenido contacto con el virus sin las medidas de protección. Algunos de ellos son sanitarios de centros de salud, de atención primaria que no se protegieron porque no había sospecha de que se encontraran ante un positivo por coronavirus.

En Euskadi, sin cifras oficiales, los sindicatos calculan que hay al menos 200 facultativos y auxiliares aislados y como poco 60 positivos.

En la comunidad de Castilla y León, son 75 los profesionales en aislamiento; la mayoría de ellos en Burgos, la provincia más afectada por la expansión del coronavirus.

El Ministerio de Sanidad ha publicado una nueva versión de la 'Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de riesgo a Covid-19 en el ámbito sanitario' en la que, entre otras recomendaciones, se propone que estos trabajadores no acudan a su puesto si tienen fiebre. También aconsejan que usen mascarilla quirúrgica durante el contacto de pacientes que presentan problemas respiratorios aunque no haya sospecha de coronavirus.