Marisa Blasco, jefa de UCI del Hospital Clínico de Valencia: "Seguirán aumentando los pacientes con coronavirus"

La amenaza de una posible cuarta ola llega con algunas comunidades con más de un 25% de sus camas ocupadas por pacientes covid. Se considera que ese es un nivel de riesgo extremo. La doctora Marisa Blasco, jefa del servicio de UCI del Hospital Clínico de Valencia responde en directo en Antena 3 Noticias Fin de Semana a las preguntas de Mónica Carrillo.

¿En qué situación se encuentra la UCI en su hospital?

"Valencia, afortunadamente, se encuentra en una situación epidemiológica en estos momentos muy buena. Mi hospital no es una excepción dentro de la comunidad y realmente estamos en una situación muy aceptable después de la tercera ola tan trágica que hemos pasado hace nada".

En general, en España, ¿estamos en una situación crítica en las UCI?

"Sí, la verdad es que preocupa porque hay muchas comunidades, muchas UCI del país con las cifras por encima del 25% de ocupación y eso va a llegar a desbordar. Seguirá creciendo ese cúmulo de pacientes y se tendrá que buscar más capacidad para atenderlos".

¿A qué se debe que baje el perfil de los ingresados a una media de 55 años?

"Esto habrá que estudiarlo y habrá que verlo con lupa en las distintas investigaciones científicas, pero una de las explicaciones va a ser que el virus está ya implantado en la comunidad. Ya no hay una transmisión importada de ningún sitio, ya no son los más vulnerables los que cogen la infección, sino que toda la población está expuesta a ello. Realmente, la gravedad de esa infección que vas a coger es lo que no está nada claro. A pesar de que sí que tenemos una serie de factores que van a hacer que la posibilidad de la gravedad sea mayor, incluso la mortalidad, no por eso se tiene que dejar de lado que cualquier persona, de cualquier edad y sin ningún factor de riesgo puede sufrir esta enfermedad de una manera grave".

¿Qué factores pueden agravar la situación de pacientes más jóvenes?

Lo que sí que está claro es que la mortalidad no es tan alta como en la gente mayor, pero yo diría que si a la gente joven le sumas factores de riesgo de otro tipo, como pueden ser la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la EPOC... todo esto va a hacer que aumente su riesgo de mortalidad y de complicaciones de esta patología.

¿Qué se puede hacer para frenar la cuarta ola?

Podemos hacer lo que siempre estamos diciendo, tener mucha prudencia y tener mucha responsabilidad. Si algo conocemos después de un año de estar peleando con este virus es que se transmite de una manera muy clara: por la vía respiratoria, por la vía aérea, es por el contacto y es por la cercanía. Con lo cual, seguimos teniendo tres maravillosas y espléndidas barreras: la mascarilla, la distancia y el lavado de manos, yo creo que son tres cosas muy sencillas de hacer.