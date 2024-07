Las mariposas, en declive en Europa, huyen hacia el norte y las montañas

Cada vez hay menos mariposas por culpa del calor. No es que estos insectos no puedan adaptarse a él, pero las orugas que después se convertirán en mariposas necesitan comer las hojas de plantas que, con sequías agudas, mueren. Además el cambio climático está cambiando los ciclos de floración, que ahora se adelantan. Así que a veces las mariposas no sincronizan sus ritmos biológicos con los de las plantas que necesitan comer.

Carlos Gómez de Aizpúrua es considerado como el gran sabio de las mariposas a nivel mundial. Es un experto especializado en entomología aplicada que, a sus 96 años de edad, lleva ya más de 80 observando a estos lepidópteros. Ha dejado a la humanidad documentados los ciclos biológicos completos de más de 1.100 especies de mariposas, algo muy útil para controlar sus poblaciones y contribuir a acabar con las plagas.

El Cambio Climático desplaza las mariposas hacia el Norte

El "Hombre Mariposa" dice que antes en Madrid se veían cientos de mariposas volando por las calles y ahora ya son inexistentes en ciclos urbanos así. Argumenta que en su observación ha detectado que las mariposas se desplazan a zonas más frescas, a zonas montañosas o hacia el Norte. Mariposas qu antes no llegaban a París, ya están arrivando los Fiordos Noruegos...

Carlos Gómez de Aizpúrua, el "sabio" de las mariposas

Porque buscan en su viaje encontrar el alimento, con lo cual nadie sabe cuál será el futuro de las mariposas, es incierto pero muy importante. Porque las mariposas se encargan de polinizar muchas zonas en donde liban en sus flores. Si se van, se quedarán sin polinización, nacerán menos flores, habrá menos insectos y por tanto menos pájaros y reptiles que son sus depredadores. Toda la vida cambia, toda la biodiversidad, cuando las mariposas emigran. eso sí es verdaderamente en el Planeta Tierra, el Efecto Mariposa.

