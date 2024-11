Mar España, directora de la Agencia de Protección de Datos: "Nos estamos cargando la infancia"

La Fundación a Atresmedia y la Agencia Española de Protección de Datos lanzaron la campaña 'No a la Barra libre digital'. Es una acción que recomienda a las familias que retrasen la edad a la que entregan los móviles a sus hijos para evitar la exposición a contenido inadecuado.

Para hablar sobre este problema, hemos entrevistado a la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, que asegura que dar un móvil a un niño "es mucho peor que soltarlo en una discoteca porque estamos dando algo donde vamos a controlar, ni los tiempos ni los contenidos". "Igual que para conducir se hace un acompañamiento gradual y hay una edad legal para que un un menor pueda conducir un ciclomotor, que son los 16 años. No se puede dar un smartphone a edades tan tempranas porque estás dando un Ferrari y estás metiendo a tu hijo en muchos más peligros que lo que supone en la vida real", ha explicado.

¿Cuál es la edad a la que se debería dar un teléfono móvil a un adolescente?

La Agencia Española de Protección de Datos hace en su campaña una comparativa entre la edad a la que los padres acompañan a sus hijos al colegio con la edad para dejarles el móvil. Para saber a qué edad es recomendable que un niño pueda usar un móvil Mar España se remite a lo que le han trasladado los expertos en salud con los que lleva muchos años trabajando: "Están recomendando no dar el smartphone hasta los 16 años ni permitir el acceso a redes sociales".

"Hay dos edades clave en Europa, plasticidad cerebral, una son los dos primeros años de vida. Es la edad máxima. En plasticidad cerebral, es un cerebro líquido, un cerebro permeable, donde todas las conexiones neuronales van a ser en función de la seguridad que perciban del entorno. Tener a un bebé con un teléfono móvil es como si le dieras una botella de whisky a diario, el impacto es salvaje", indica España.

La directora de la AEPD asegura que el "segundo momento crítico es la adolescencia", una etapa que coincide "además con el momento donde se desarrolla tu propia identidad personal, los valores éticos por primera vez, sentido del yo y las relaciones con parejas y con los iguales". "Si yo me desarrollo en la adolescencia viendo porno, seguramente mi educación sexual va a ser muy diferente, que si me desarrollo con una educación afectiva sexual que el porno no tiene", ha reflexionado.

Un niño o un adolescente con móvil puede acceder a pornografía, y un dato de alarma es que la edad media de acceso a contenido pornográfico es de 8 años en España. "Es tremendo. Es que nos estamos, nos estamos cargando la infancia y nos estamos cargando el desarrollo de los niños", alarma Mar España. Un aviso que ha intentado explicar desde el modelo de negocios: "El modelo de la industria de Internet, de las redes sociales y del porno se basa en ofrecer servicios gratuitos a la ciudadanía a cambio de una fórmula matemática que es captar tu atención con patrones aditivos para que pases el mayor tiempo de horas posibles, con el mayor número de usuarios. Y, ¿cómo ganan dinero? A través de la publicidad, perfilando precisamente esos datos. Y si para eso hay que utilizar patrones, aditivos para que estemos más tiempo del que querríamos, con comportamientos y decisiones que se sabe que nos perjudican, no pasa nada porque vivimos en una sociedad que solo se quiere el consumo masivo".

¿Es necesaria una normativa?

"Yo estoy convencida que en los próximos años veremos en Europa aprobada una normativa que igual que se prohíbe vender alcohol y tabaco a menores de 18, se prohíba la venta de un smartphone a menores de 16 años", ha asegurado España.

"Desde la Agencia, pedimos al Gobierno que se elevara la edad a 16 y eso está incluido en el anteproyecto de ley que está a punto de tramitarse. Yo espero que también haya un pacto de Estado en ese ámbito y todos los Grupos parlamentarios apoyen esta ley, que tiene medidas muy importantes", ha indicado.

