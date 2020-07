El mapa que refleja la falta de datos oficiales sobre de las muertes por coronavirus en residencias de ancianos

La última cifra oficial de muertes por coronavirus en residencias de ancianos fue ofrecida en mayo por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. En aquel momento, la cifra de fallecidos ascendía a casi 18.000 ancianos, un dato que no ha vuelto a ser actualizado.

Según un informe interno del Ministerio de Sanidad, los datos podrían oscilar entre 27.359 y 32.843 fallecidos, lo que supondría como mínimo 10.000 muertes que no aparecen en los registros oficiales. Este documento reconoce la dificultad que han tenido desde el departamento en recopilar todos los datos de las residencias de ancianos.

En el informe, con resumen de datos hasta el 20/06/2020, se concreta la cifra de 27.350 fallecimientos en residencias de los cuales, en 9.003 casos (32,9% de los fallecidos) se tiene la certeza de fallecimiento por COVID, en 9.830 se detectó sintomatología COVID pero no se llegó a confirmar (35,9%) y el resto (31,2%) se atribuyen a otras causas.

Los últimos datos oficiales señalan que la comunidad que ha registrado un mayor número de ancianos fallecidos en residencias ha sido Madrid, con 5.846 muertos por coronavirus. Le sigue Cataluña, que alcanza un total de 3.306 residentes fallecidos. Después se sitúan Castilla y León, con 2.493 fallecidos y Castilla-La Mancha, con 2.258.

En su última rueda de prensa, Fernando Simón ha asegurado que , en el caso de las residencias de mayores, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias actúa como "simple transmisor de datos". Ha negado que en mayo hubiese 17.231 personas mayores de residencias fallecidas: "Los datos no son esos. Hay que matizarlo lo que estoy diciendo es que yo no soy la personas que tiene que hacer público en España la cifra de fallecidos en residencias. No soy yo la persona".

Consulta en el siguiente mapa interactivo los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad sobre muertes en residencias: