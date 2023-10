El mapa de la migración en España: ¿Qué comunidad está reubicando a más migrantes?

Casi 30.000 inmigrantes han llegado a Canarias este año y las islas no dan abasto. La crisis migratoria en Canarias está acelerando el traslado de inmigrantes a la Península. Para ello, se están habilitando alojamientos turísticos, albergues e incluso campamentos militares por todo el país.

A pesar de que estos migrantes llegan de forma irregular, no puede haber una repatriación directa inmediata porque no cruzan una frontera física. Hay que ubicarlos en algún lugar y, como no hay plazas en los centros de internamiento, se están llegando a utilizar hoteles y balnearios.

¿Dónde se los está reubicando?

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha cifrado en 5.000 las personas migrantes que han sido trasladadas desde Canarias a la Península, de los 28.767 inmigrantes han llegado al archipiélago.

De momento, estas son las cifras de las que se dispone. Indican el número de personas que ya están aquí y también el número de los que llegarán durante los próximos días:

Castilla y León: 395

Extremadura: 380

Región de Murcia: 100

Galicia: 416

Comunidad de Madrid: 450

Andalucía: 881

Aragón: 385

Cataluña: 2.000

Asturias: 80

Valencia: 168

Por ahora no se sabe cuál podría ser la cifra total de migrantes que llegarán a la Península. Escrivá no ha querido dar una cifra del total de personas que prevén trasladar desde las islas Canarias porque, según ha dicho, "es muy difícil anticipar los que van a llegar". Esto es porque depende de diferentes factores como "la climatología" o de "la acción para evitar que lleguen".

"Planes contingentes"

El Ministerio de Inclusión está llevando a cabo "planes contingentes", que van desplegando en función de las llegadas de migrantes "por si la situación requiere una mayor acogida puntual", ha explicado Escrivá.

En este marco, en Madrid, el Cuartel General de Arteaga (Carabanchel) y otro en Alcalá de Henares "donde se dan las condiciones de no uso militar" ya se están habilitando para ubicar dos campamentos improvisados para acoger a migrantes.

Asimismo, el ministro ha avanzado que instalarán alrededor de 300 plazas para la acogida de migrantes de Canarias en una explanada en Cartagena, junto a un antiguo hospital militar. También han evaluado unas explanadas en Sevilla para instalar un campamento temporal.

Igualmente, ha apuntado que están estudiando otras opciones.