Madrid reúne a los participantes de la famosa carrera en tacones del Orgullo Gay

Un joven peruano afincado en España, de nombre Jason, se ha alzado ganador de la tradicional Carrera de Tacones de Chueca gracias a su equilibrio sobre unos zapatos de vértigo en una competición donde, paradójicamente, las escasas mujeres participantes no han salido demasiado bien paradas.

Con botas, o con sandalias; con ropa deportiva o falda con vuelo, pero con un denominador común: los tacones. Ni siquiera las plataformas estaban permitidas en la competición que ha reunido a los participantes en la peculiar carrera que se ha celebrado hoy en la madrileña calle de Pelayo, enmarcada dentro de las celebraciones del Orgullo Gay.

"Yo me he comprado los tacones esta misma mañana en un chino, para lo que me van a durar", comentaba antes de la carrera Antonio, uno de los competidores, que no ha llegado a clasificarse, mientras amarraba a sus pies sus tacones de salón con cinta adhesiva.

La Drag Queen Chumina Power ha amenizado una competición que tuvo que iniciarse con varias carreras previas de clasificación, debido al importante número de inscritos, cerca de una veintena. La presencia masculina ha sido predominante y ninguna de las escasas corredoras femeninas ha logrado clasificarse para la competición final que, más allá que una prueba al uso, es una especie de gincana donde los sufridos participantes, además de concentrarse en sus pies y tobillos, debían acicalarse antes de llegar a la meta.

Para ello, se instalaron dos puestos de avituallamiento, el primero de los cuales ofrecía a sus corredores un bolso con un vestido, y el segundo, un pintalabios. Con una peluca verde, a juego con su camiseta, y los labios embadurnados en carmín, el peruano afincado en España, Jason, ha logrado alcanzar la meta en primera posición y, al igual que los otros dos jóvenes, españoles, que lograron el segundo y el tercer puesto.

Los tres participantes han sido recompensados con una cena para dos, vales por importes que iban desde los cien hasta los doscientos cincuenta euros y descuentos variados para canjear en las tiendas del barrio, además de copas gratis.