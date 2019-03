Madrid queda libre de restricciones pero recomienda no coger el coche

El Ayuntamiento de Madrid ha desactivado esta noche el protocolo de contaminación por alta concentración de dióxido de nitrógeno que mantenía activo, pero mantiene las recomendaciones de no superar los 70 kilómetros por hora en la M-30 y accesos a la ciudad y utilizar el transporte público.

Así lo han indicado hoy fuentes municipales, al cumplirse el tercer día consecutivo en que los ciudadanos de fuera del anillo interior de Madrid no han podido aparcar en las plazas de color verde y azul y en las denominadas de larga estancia (azules y marrones), una de las medidas del escenario dos del protocolo contra la contaminación municipal.

El Ayuntamiento había informado de que este domindo los no residentes en Madrid podrían aparcar en las zonas de estacionamiento regulado (SER) del interior de la M-30, al no funcionar los parquímetros por ser domingo, pero finalmente se ha desactivado el protocolo de contaminación al no alcanzarse los niveles establecidos para cada uno de los escenarios de contaminación previstos.

El Consistorio madrileño, que dirige Manuela Carmena, ha valorado en estos últimos cuatro días el comportamiento de los ciudadanos para rebajar la contaminación en la ciudad haciendo uso del transporte público y limitando el uso del vehículo privado.