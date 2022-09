Madrid pedirá en el Consejo Interterritorial eliminar las mascarillas en el transporte público

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado en un desayuno informativo de Europa Press que Madrid pedirá este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud Pública la retirar la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público.

Para el consejero, esta medida ya no tiene sentido porque, asegura, "nos encontramos en una situación epidemiológica y asistencial de control. Los datos de incidencia están en su nivel más bajo". Dada esta situación, el responsable de la Sanidad madrileña cree que no llevar la mascarilla en cercanías, metros o autobuses es el "momento de dar un paso más allá".

Señala Escudero que las UCI "están por debajo de diez pacientes ingresados por covid y un poco más de 100 hospitalizados en planta", también asegura que por primera vez desde hace 9 meses no se han registrado fallecidos. En este sentido, ha asegurado que "ya no hay transmisión comunitaria del virus".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también se ha sumado este martes de retirar la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público, aunque ha precisado que se debe hacer "si se dan las circunstancias". "Soy partidario de quitar la mascarilla en el transporte público, sí, en principio, y a salvo de lo que digan las autoridades sanitarias. Pero está claro que ya hay un debate al respecto y creo que ya hay numerosísimos lugares donde la mascarilla en el transporte público no es obligatoria y tampoco se ha producido un aumento de la incidencia", ha explicado el edil durante un acto.

No está en el orden del día

No obstante, a pesar que desde la Comunidad de Madrid hagan esta petición se trata de una cuestión que no se encuentra en el orden del día de la reunión de mañana. Aún así, Madrid no es la única comunidad autónoma que pide ya la flexibilidad de la medida en el transporte pública, aunque Sanidad se mantiene en su idea de no cambiar nada, al menos de momento.

De hecho, Carolina Darias al ser preguntada por esta cuestión afirmó que no será hasta que exista una propuesta de los expertos "cuando estaremos en disposición de valorar este medida", aunque también destacó la "buena" situación en nuestro país respecto a la enfermedad en estos momentos.

Dosis de refuerzo

En estos momentos se recomienda también comenzar con la administración de una nueva tanda de dosis de refuerzo de la vacuna contra la Covid-19, un pinchazo que ya sería el cuarto. Según la recomendación de Sanidad, debería empezar este 26 de septiembre para los mayores de 80 años.

En consejero madrileño ha explicado desde ese día se comenzará a vacunar a los mayores y se hará con las segundas dosis de las vacunas bivalentes para las residencias y centros de discapacidad, tanto a los trabajadores como a los residentes.