Madrid desactiva para este jueves el protocolo de contaminación

El Ayuntamiento de Madrid desactiva para este jueves el Protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno, al reducirse los niveles de contaminación en la ciudad y haber mejorado las condiciones de ventilación atmosférica. No obstante, para este miércoles se mantienen las medidas del escenario 2.

Como ha informado el Ayuntamiento, este miércoles los vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (los anteriores al año 2000 en el caso de los gasolina, de 2006 en los diésel y de 2003 en el caso de las motos) no pueden circular por la M-30 ni por su interior, y solo pueden aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) los vehículos Cero emisiones y ECO.

El escenario 2 también incluye el límite de 70 kilómetros por hora en la M-30 y accesos para los vehículos autorizados a circular por esta vía, y la recomendación, promoción y refuerzo del transporte público.

Tráfico habitual pese a las restricciones

El tráfico en Madrid a primera hora del día está siendo el habitual a pesar de las restricciones de circulación a los vehículos contaminantes -los de gasolina matriculados antes de 2000 y los diésel anteriores a 2006- debido al episodio de contaminación que registra la ciudad.

Los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT no pueden circular por la M-30 ni por el centro de Madrid en aplicación por primera vez del escenario 2 del nuevo protocolo para episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).

Fuentes del Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid han explicado que "en general" la hora punta está siendo "bastante normal". También han señalado que hay dos controles de acceso a la almendra central de la ciudad, uno en Avenida de América y otro en la Avenida del Mediterráneo, por lo que en esas zonas sí que hay más retenciones de lo habitual.

Las mismas fuentes han indicado que la niebla está entorpeciendo un poco la circulación y sí que hay algo más tráfico del habitual en la Glorieta de Carlos V y en los bulevares, mientras en el nudo sur de la M-30 hay menos vehículos.

Los vehículos más contaminantes, los que no tienen el distintivo de la DGT -incluidos ciclomotores y motocicletas-, es decir, los de gasolina matriculados antes de 2000 y los diésel anteriores a 2006 no pueden circular hoy por la M-30 ni por la almendra central de la ciudad. Sí pueden circular tanto por la M-30 como por la almendra central aquellos que dispongan de las etiquetas medioambientales -ECO, Cero, B o C-, aunque solo pueden aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) los que poseen distintivo Cero emisiones y ECO.

El escenario 2 también incluye el límite de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y en los accesos para los vehículos autorizados a circular por esta vía, y la recomendación, promoción y refuerzo del transporte público.

En las plazas SER pueden aparcar los vehículos de residentes (exclusivamente en su barrio y plazas), de personas con movilidad reducida, los autorizados como comerciales e industriales del SER con distintivo ambiental, los estacionados en zonas reservadas para su actividad, los taxis, coches de alquiler con conductor en servicio y con el conductor presente y los acondicionados para emisoras de radio y televisión, entre otras excepciones.