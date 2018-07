Madrid cerrará El Retiro cuando sea peligroso por vientos y pide no celebrar actos masivos

AÚN NO HAY MARCADO NINGÚN PROTOCOLO

El Ayuntamiento de Madrid ha informado de que cerrará el Parque del Retiro cuando sea "peligrosos" por fuertes vientos. No obstante, desde el Consistorio recuerdan que no es una medida nueva, ya que de hecho, el fin de semana pasado ya se cerró, al igual que hace unos años cuando el viento causó la caída de unas 200 ramas. Además, un grupo de expertos evaluará el actual uso del parque ante los eventos multitudinarios, ya que la "invasión" de personas aumenta la compactación no natural del suelo.