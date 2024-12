Una madre lanza un crowdfunding para su bebé de 20 meses con varias patologías hereditarias: "Tu apoyo puede cambiar su vida"

Candy jamás imaginó que vender papeletas fuese crucial para su familia, pero hasta el momento ha recaudado algo más 2.000 euros para su hijo con este crowdfunding. Aarón, un bebé de tan solo 20 meses, sufre pluripatologías congénitas. Nació prematuro a las 33 semanas y padece de espina bífida e hidrocefalia severa que le impiden moverse, es decir, no puede ni andar ni hablar ni se sabe si lo podrá hacer en algún momento de su vida. Una enfermedad que hace que no se desarrolle como un bebé de su edad.

Además, Aarón cuenta con problemas de visión, sufre crisis de epilepsia y necesita ser sondado para hacer sus necesidades. Por esto último va a tener que ser intervenido para ponerle un botón en el estómago, una sonda de silicona que le va a permitir alimentarse y darle su medicación adecuadamente.

Entre sus patologías, su madre también nos habla sobre retraso madurativo global, malformación, hidrocefalia severa y un listado innumerable de enfermedades que lo hacen todo un luchador a tan corta edad de vida.

Necesita 5.000 euros para comprarle una silla-bañera adaptada y una trona especial, aunque Candy no puede trabajar al estar a cargo en solitario de Aarón y de sus otros dos hijos de 10 y 13 años, por eso afirma que "no puedo pedir otro préstamo. Tengo una hipoteca que pagar". Cobra un subsidio, pero no es lo suficiente como para poder hacerse cargo de esos gastos. "Ahora mismo no puedo ni pagar el 50% de lo que cuesta ni la silla ni la trona".

El bebé tien más de 10 médicos

Tiene más de 10 médicos y cada mes tiene revisiones con constantes visitas a los hospitales de Huelva y Barcelona. Todos estos traslados los tiene que costear de su bolsillo. Otro centro de referencia es el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla, donde hay consultas para sus patologías, pero esta madre considera que el tratamiento médico allí no se adecua a sus necesidades.

"Yo me quito de mí para dárselo a mis hijos"

"Yo tengo que luchar por mi hijo y si me tengo costear todo ese dinero para darle una mejor vida, lo voy a hacer sin duda alguna. Yo me quito de mí para dárselo a mis hijos, darles la mejor calidad de vida posible", dice Candy con entereza.

Es por ello que la familia está vendiendo papeletas y ha lanzado un crowdfunding, una campaña colaborativa, para financiarlo antes de acabe el año ya que volverá a ser ingresado. Candy hace un llamamiento a la solidaridad de los onubenses y todos aquellos que quieran colaborar para poder afrontar los gastos de los cuidados de su hijo porque "toda ayuda es necesaria. Lo que la gente pueda ofrecer va a ser bien recibido".

Han conseguido ya la mitad de la recaudación que Aarón necesita. Ahora necesitan dar el último impulso para que este bebé pueda tener algo tan básico como una silla para comer y otra para bañarse.

