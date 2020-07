Una madre se entera en el velatorio de su hijo de que otro ha fallecido en un accidente

Los hechos, según la Guardia Civil y el 112, se sucedieron con unas horas de diferencia en La Coruña. Los agentes tuvieron que trasladarse a un tanatorio donde una madre velaba el cadáver se uno de sus hijos para darle cuenta del fallecimiento de otro.

La segunda muerte se produjo en un accidente de tráfico. Un motorista se salió de la calzada en la parroquia de Coiro y falleció. No hubo otro vehículo implicado por lo que no están claras las causas del accidente, solo se sabe que se salió de la vía. Los servicios de emergencias especulan con una indisposición que pudiera haber producido que perdiera el control de la moto. Los esfuerzos de los sanitarios del 061 de Carballo no pudieron impedir la muerte.

La Guardia Civil y la Policía Local identificaron el cadáver, un varón de 45 años, y descubrieron las circunstancias familiares del momento, por lo que pusieron en marcha un protocolo especial con ayuda de psicólogos para ir hasta el velatorio y comunicar la noticia a la madre.