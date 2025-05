Lucía de la Puerta, sobre las relaciones tóxicas: "Si no te cuida, que se vaya lejos"

"Si no te cuida, que se vaya lejos y aprende a valorar lo que tienes y si no... Chao". Así, con esta frase basándose en su canción 'Si no te cuida' ha querido dirigirse la creadora de contenido y cantante Lucía de la Puerta a los estudiantes de 13 a 16 años que han participado en el webinar 'Jóvenes contra el maltrato'. "Muchas veces desde dentro de la relación no nos damos cuenta, somos los de fuera, los que lo vemos claro cuando le pasa a algún amigo o amiga", explicaba a los medios.

Con más de 3 millones de seguidores en sus redes sociales, de la Puerta ha querido llegar hasta los alumnos contando sus propias historias personales o las de su círculo más cercano. "Esta canción la hice por mi hermana, porque pasó por una situación que tenía un poco que ver con esto. Entonces: si no te cuida, que se vaya lejos. Explica que si estás con alguien que no te valora, no te quedes ahí anclado. Tienes que estar con alguien que te cuide, que te haga brillar".

Este ha sido uno de los testimonios que han participado en la jornada de formación online sobre violencia de género en las redes sociales en la que se ha puesto el foco en los más jóvenes.

María Salmerón: "Nadie debería controlar el móvil de otro"

Los jóvenes han podido escuchar también las palabras de María Salmerón, pediatra y divulgadora, que ha recalcado la importancia de identificar las primeras señales: "Cuando estáis con alguien que os hace sentir mal, se os tienen que despertar todas las alarmas", ha insistido. "Nadie debería controlar el móvil de otra persona, ya que eso no es amor".

Así lo detalla también en su libro 'Reset Digital', en el que explica que la tecnología es parte ya de nuestra rutina, por lo que tienen un impacto tanto en nuestra salud como en nuestras relaciones, con especial incidencia en el desarrollo de niños y de adolescentes.

Ana Llorente, agente del cuerpo nacional de Policía, también ha participado en esta iniciativa, que forma parte de la campaña 'Contra el Maltrato. Tolerancia Cero' de Antena 3 Noticias y la Fundación Mutua Madrileña y que ha sido moderada por la presentadora y periodista de Antena 3 Noticias, Victoria Arnau, que ha recordado que más de 50 mujeres mueren cada año en España, lo que significa que cada semana una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Datos que suponen "la punta del iceberg" de miles de mujeres que sufren violencia física y psicológica y que, por eso, la violencia de género está tipificada, tiene un nombre y está legislada de manera diferente.

Que los celos no son "nunca" una muestra de amor, sino de "control e inseguridad", ha sido otro de los mensajes de Ana Llorente, agente del Cuerpo Nacional de Policía. Ha explicado que es fundamental reconocer las señales de alerta en una relación, como "que tu pareja te pida las claves en RRSS, que espíe tu móvil, que juzgue o cuestione como interactúas con los demás, que te exija que le envíes tu ubicación o que le envíes fotos íntimas", ha enumerado, exponiendo también el ejemplo reciente de una persona que geolocalizó el móvil de su novia sin su permiso para controlar dónde estaba en todo momento

Celebrado en el Colegio Menesiano de Madrid, los estudiantes han podido conversar y preguntar directamente a los ponentes sobre sus dudas sobre la violencia de género. "Me parece una experiencia increíble, la verdad", nos contaba Lucía de la Puerta al terminar el seminario. "Me parece que, encima, están en edad a aprender, y cuando me dieron a mí en su día a la chara en el colegio, me sirvió un montón. Porque muchas veces estas cosas nos pasan cuando somos un poco más mayores, pero si no lo cogemos de raíz y aprendemos que estas cosas no tienen que pasar y somos conscientes de que no está bien, entonces luego no lo podremos prevenir en un futuro".

