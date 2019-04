Los vecinos desalojados por el derrumbe de Alcañiz no podrán volver a su casa hasta dentro de tres días

En Alcañiz ya se ha comenzado a reparar el talud que se vino abajo durante la madrugada del lunes sepultando varias viviendas.

Los técnicos consideran decisivo que se decidiera desalojarlas antes porque de esta manera se evitó una tragedia, aunque indican que probablemente los 32 vecinos que continúan desalojados no podrán acercarse a recoger sus enseres hasta dentro de tres días pues el peligro todavía no ha cesado e incluso se ha ampliado el cordón de seguridad.

De momento trabajan para tratar de estabilizar la ladera, pero el terreno estaba muy húmedo por algunas filtraciones y la zona continúa siendo muy peligrosa.