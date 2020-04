Los tremendos mensajes anónimos con insultos que reciben los trabajadores esenciales durante la pandemia de coronavirus

Uno de los principales sentimientos que provoca el coronavirus es el miedo. Durante estos últimos días, muchas personas encuentran notas en las puertas de casa. Notas con la misma petición: abandonar su hogar por ayudar a luchar contra el coronavirus.

Estas personas tienen algo en común y es la labor que hacen por contribuir en la lucha contra el Covid-19. Sin embargo, el miedo inunda miles de hogares y las consecuencias son estas.

Algunos son cajeros de supermercado, otros médicos y policías y otros llevan un taller de coches. José Antonio abre su taller de Calafell, en Tarragona, para desinfectar de forma altruista a los vehículos de policía y a los de Sanidad.

Sin embargo, un día, al volver a su casa, se encontró una nota anónima con insultos. Junto a ellos, también se le advertía de que no volviera a su hogar porque "estaba infectado con el virus".

"Lo que estoy haciendo es totalmente humano, no me estoy beneficiando de nada", manifiesta José Antonio. Su situación no es aislada, ya que en varios edificios ocurre la misma situación. Y, al igual que él, solo colaboran durante estos días de caos y luchan por restablecer la normalidad.