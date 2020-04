Medidas, limitaciones y guía definitiva de la salida de los niños durante el confinamiento

El vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha anunciado las medidas definitivas de las salidas de los niños menores de 14 años a partir del domingo 26 de abril.

Los niños podrán salir a la calle durante una hora al día- mejor evitando las horas punta- desde las 09:00 h de la mañana hasta las 21:00 h de la noche, con sus juguetes, a un kilómetro de casa como mucho y con un adulto que puede ser un hermano. Las comunidades de vecinos podrán pactar el uso de las zonas comunes para los niños durante el confinamiento del coronavirus.

Condiciones de las salidas de los niños durante el confinamiento

- Los niños podrán salir a la calle una hora al día desde las 09:00 h de la mañana hasta las 21:00 h de la noche durante el confinamiento del coronavirus. En lo posible evitando las 'horas punta'.

- Los menores de 14 años podrán llevar durante sus salidas a sus propios juguetes como patinetes o pelotas si cumplen los requisitos de distanciamiento social.

- Podrán usar las zonas comunes de las urbanizaciones siguiendo las normas que acuerden las comunidades de vecinos cumpliendo las normas. No podrán jugar con otros niños ni compartir juguetes.

- Los niños irán acompañados por un adulto que conviva con ellos y que debe controlarlos durante las salidas a la calle. Puede ser un hermano. Cada adulto podrá ir con hasta tres niños.

- No es obligatorio que los niños lleven mascarilla durante las salidas a la calle.

- Los niños de zonas rurales podrán pasear por el campo y los bosques.

- No podrán salir si tienen fiebre o síntomas compatibles con el coronavirus.

- Los mayores de 14 años podrán salir para las actividades ya autorizadas.

"Es evidente que no lo explicamos bien"

Pablo Iglesias se ha referido a la primera explicación del gobierno sobre los paseos de los menores de 14 años que dio la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros. Montero habló entonces de salidas acompañando a los adultos a los recados ya autorizados a la compra o el banco, y no fue hasta la tarde cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, añadió la posibilidad de que pudieran pasear. Pablo Iglesias ha dicho que "es evidente que no lo explicamos bien, cuando uno no se explica bien no tiene que lamentarse tiene que ponerse a trabajar y eso hicimos esa misma tarde".