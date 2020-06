Los Mossos desalojan a un okupa de Badalona que amenazaba con tirarse por el balcón para escapar de los agentes

La Sala II del Tribunal Supremo ha considerado no probado el delito de detención ilegal en el caso de una bebé entregada nada más nacer por el doctor Eduardo Vela en 1969 a una familia distinta de la biológica. La sala no considera probado que la madre biológica no diera su consentimiento. Mantiene el resto de hechos acreditados por la Audiencia Provincial de Madrid como delito de falsedad y la entrega ilegal del bebé sin seguir los cauces de la adopción.