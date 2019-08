Hace poco más de un mes el barrio de la Barceloneta estaba repleto de manteros. Ahora, sin embargo no hay ni rastro de ellos. La policía ha puesto en marcha un dispositivo contra estos vendedores ambulantes en Barcelona.

Los manteros se quejan por este dispositivo. Han convocado protestas para el viernes, e incluso han pedido a Ada Colau que les pongan un horario comercial. Quieren que les permitan vender sus productos en la calle.

Ni rastro de manteros aunque parezca mentira, donde hace un mes no había ni un hueco para circular por el barrio. Este jueves el paseo de la Barceloneta se ha despertado vacío, sin manteros o top manta. Algunos ciudadanos declaran que antes no había espacio para pasear y que obstaculizaban el paseo de la ciudad. "Esto antes era una degradación para el barrio. No había espacio para pasear", aseguran vecinos de Barcelona.

Jordi lleva 15 años al frente de una zapatería en Barcelona, y declara que muy pocas veces había visto tan vacío el paseo muy pocas veces lo había visto así: "Acostumbrado a llevar años viéndolo lleno de manteros la verdad es que nos sorprendió, parecía un día festivo", afirma, pero la explicación es otra.

El Ayuntamiento de Barcelona ha decido poner en marcha un operativo especial para evitar que los vendedores de top manta puedan seguir haciendo negocio, pero aún así, los manteros han seguido intentándolo despliegan sus productos y cuando los Mossos van a echarles ellos dicen que se quedan.

Los vendedores ambulantes denuncian una persecución por parte del consistorio y piden a la alcaldesa Ada Colau que les dejen vender sus productos a ciertas horas del día. Los manteros han convocado una manifestación por las calles de Barcelona que se celebrará este viernes.