Los cambios del plan de vacunación de coronavirus con la llegada de las dosis de AstraZeneca

La llegada de la vacuna de AstraZeneca puede dar lugar a cambios en el plan de vacunación diseñado por el Gobierno y el Ministerio de Sanidad. No se ha probado en grupos de mayores de 65 años por lo que su efectividad no está asegurada. Los sanitarios que no están en primera línea pero sí expuestos podría ser los siguientes en recibir la dosis.

Por ahora en España llevamos, por lo que el ritmo es muy lento. Mañana llegan nuevas dosis de la vacuna de AstraZenca, lo único que ha trascendido de momento es que los primeros van a ser sanitarias que no estén en primer línea.

Las primeras dosis de AstraZeneca irán para sanitarios y sociosanitarios que no estén en primera línea pero sí expuestos. En lo que todavía no hay acuerdo tras varios días de debate es en la edad, por eso se va a retomar la reunión de la Comisión de Salud Pública y el punto principal va a ser si finalmente Sanidad recomienda esta vacuna para los mayores de 65 años. También existe la posibilidad de que se baje esa edad a los 55 años, como han hecho otros países europeos como Bélgica o Italia. El motivo, según Fernando Simón, es que no hay información sólida para saber si estos viales son eficaces en los más mayores.

Cuando se hace una recomendación de calado como es la administración de una vacuna, dicen los expertos, debe quedar fundamentada en la evidencia. En los ensayos había muy pocos mayores de 65

y de ahí las dudas su seguridad y eficacia. El epidemiólogo Quique Bassat dice que esto "no quiere decir que no sea eficaz, pero no hay suficientes datos".

Las primeras dosis llegan este fin de semana y son para sanitarios que no están en primera línea, pero sí expuestos. Es decir, el grupo 3 de la primera etapa. Javier Pérez, médico especialista en medicina preventiva y salud pública asegura que "son personas que tienen que vacunarse antes de que lo haga toda la población".

Se prevé que se haga de forma paralela a los mayores de 80 un grupo que según los expertos es imprescindible. Según el epidemiólogo Manuel Franco "el 80% de los fallecidos tienen 70 años o más". Y descartada su vacunación con AstraZeneca ahora el plan de vacunación se ha reajustado y los expertos avisan de que se podría dar el caso de no tener dosis suficientes de las otras "marcas" y por tanto "repriorizar o redistribuir".

