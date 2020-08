Los agricultores denuncian el constante robo de alimentos en el campo que provoca pérdidas millonarias en el sector

Las cámaras de seguridad de un invernadero en Lebrija (Sevilla) han pillado dos hombre robando sandías que habían sido cultivadas en esta zona. Los ladrones robaron la fruta a plena luz del día e, incluso, usaron cestos para llevarse la fruta.

Estos robos indignan a los agricultores. El sector denuncia que los robos se repiten cada año y que las medidas de seguridad no sirven de nada.

Los robos no cesan

Luis es uno de los agricultores afectados por los robos: "Coloco la cámara en un sitio en el que sea poco visible. Han estado 20 o 25 días entrando, día sí, día no. Mañana no ya porque no quedan", explica. "Es trabajar para otro porque se han llevado de aquí casi 4.000 kilos", asegura.

Los robos ocurren a plena luz del día o por la noche, cuando los ladrones llegan con una furgoneta vacía y se van cargados de pimientos, sandías o lo que haya sembrado. Los agricultores aseguran que no han tenido más remedio que colocar cámaras de vigilancia y explican que para ellos suponen grandes pérdidas de dinero y les dejan las parcelas destrozadas.

La fruta y la verdura robada se vende en el mercado negro sin cumplir ninguna medida sanitaria. En Valencia, los precios de la algarroba han subido tras los constantes robos: " Llegas un día, se van, vuelven. Denuncias, no se llega a nada", explica un agricultor. Los robos en la Comunidad Valenciana suponen pérdidas de hasta 25 millones de euros cada año.

Por este motivo, los agricultores piden más actuación por parte de la justicia y ruegan a los consumidores que no fomenten el mercado negro.