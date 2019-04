"Fue pacífico", el argumento que los 29 antitaurinos que saltaron al ruedo de Las Ventas esgrimen en su defensa

Los 29 activistas del colectivo antitaurino 'Gladiadores por la Paz' han prestado declaración ante el juez por alteración del orden público, resistencia y desobediencia a la autoridad, delitos de los que se les acusa tras saltar al ruedo de Las Ventas el pasado 12 de agosto de 2017. Los 29 activistas fueron detenidos y pasaron además la noche en los calabozos de la comisaría de Moratalaz.

"Es injusto que a una persona que asesina a un jabalí le pongan una multa insignificante mientras a nosotros nos piden, además de la multa, una pena de prisión por una protesta pacífica contra el maltrato animal", ha expresado Patricia Blasco, una de las activistas citadas a declarar .

El salto al ruedo se produjo "antes del festejo" con la intención de "no poner en peligro ni al toro ni al torero", ha asegurado Blasco. Además, a su juicio, el hecho de que seis policías "pudieran desalojarnos a 29 personas en menos de cinco minutos" refleja la "falta de resistencia" por parte de los activistas.

Blasco se ha mostrado optimista con la decisión del juez pues de las 15 veces que miembros del colectivo han saltado a un ruedo, cinco han sido detenidos y, en las cinco ocasiones, "las causas han sido archivadas".

El fundador del colectivo animalista, Óscar del Castillo, ha aclarado que "somos conscientes de que es ilegal", pero "no somos delincuentes" y "seguiremos saltando porque que algo sea legal no significa que sea justo". Del Castillo ha asegurado que, sea cual sea la resolución de esta causa, "no nos vamos a detener pues las verdaderas víctimas de todo esto son los animales, no nosotros" y España "necesita evolucionar mucho en cuanto a derechos de animales se refiere".

La casi treintena de activistas citados a declarar han asistido a los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid con las mismas camisetas con las que saltaron al ruedo, que llevan impresa la frase 'Dejad de matar, por favor', una acción "reivindicativa" contra la "represión que estamos sufriendo por protestar de forma pacífica contra el maltrato animal".

Tras la declaración, Del Castillo ha contado que ha dejado claro ante la jueza su intención de "concienciar a la gente que no piensa como nosotros", un objetivo para el que el salto al ruedo "era la mejor opción, ya que es más mediático y tiene más impacto que cinco manifestaciones juntas".