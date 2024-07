Lola Martínez, la campeona mundial de cálculo con 10 años: "Vi unos vídeos y quise probar"

“Uno, dos, tres, ¡ya!”. Nazaret, su madre, pulsa el cronómetro y Lola empieza. Verla es un espectáculo. Mentalmente, sin ninguna ayuda, 70 operaciones matemáticas que van subiendo en dificultad y que tiene que resolver en menos de 5 minutos. “Le sobró tiempo, le dio tiempo a repasar incluso”, cuenta Nazaret orgullosa. Lo comprobamos nosotros mismos. Cuando acaba de hacer la ficha que tiene delante el cronómetro marca 2,32.

Lola, a sus 10 años, tiene muchos gustos similares a los de cualquier niño de su edad. Le gusta pintar, bailar, controla las nuevas tecnologías y es buena estudiante. “La verdad es que se le da bien todo”, aseguran sus padres. Pero hay algo que la hace especial, sin duda. Tiene una habilidad innata para los números.

“De mi no le viene, eso seguro”, bromea Julio, su padre. Le gusta desde siempre y un día quiso dar un paso más. “Yo vi unos vídeos de niños que hacían estas cuentas y le dije a mi madre que quería probar”, explica la pequeña. Normalmente se empieza usando el ábaco, ella también lo usa, pero a la hora de la verdad prefiere el cálculo mental.

En Vigo no había ninguna academia que se dedicase a ello presencialmente, así que se pusieron a buscar y encontraron la manera de empezar a practicar a través de Internet. “Tiene una hora y media a la semana de manera online, y luego lo que practica ella”. Lleva solo unos meses y ya ha ganado su primer título, así que la cosa promete.

”Se crece ante las adversidades”, asegura su madre

Sonriente y despierta, Lola, dicen sus padres, es de esas personas que prefieren pasar desapercibidas. Sin estridencias ni grandes alardes ella va recorriendo su camino. “Se crece ante las adversidades, cualquier cosa que se le pone por delante la pelea”, nos dicen. Tímida y perseverante, una personalidad arrolladora a sus 10 años.

El curso que viene comenzará 5º de Educación Primaria y sabe que lo que verá en clase poco tendrá que ver con las matemáticas a las que está acostumbrada, pero también las disfruta. “Sí, me gustan mucho”. Sobre el futuro, aún no lo tiene claro. “Me gusta la medicina, pero no sé…”, responde. “Algo de ciencias seguro”, confirma. De eso no teníamos dudas. Recuerden su nombre, es muy probable que volvamos a escucharlo.

También esta semana hemos conocido la experiencia de Marina en otra competición. Con 12 años y natural de Cantabria, acaba de ser reconocida como el segundo cerebro más rápido del mundo a la hora de hacer cuentas matemáticas. Solo le ha superado un niño de Portugal de la misma edad.

