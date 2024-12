Un lobo desata el pánico en Rupit (Barcelona) tras atacar a 40 animales

Un lobo tiene atemorizados a los ganaderos de la zona de Osona, en Barcelona. Calculan que ha acabado con unas 40 ovejas de la finca de Mas Les Viles, en Rupit, donde el llamado lobo de Collsacabra ya ha perpetrado 11 ataques desde el pasado mes de mayo.

El lobo de Collsacabra

El animal que atemoriza a los ganaderos es el que se conoce como el lobo de Collsacabra por la zona donde se le ha avistado en los últimos meses. Es un lobo solitario, que merodea por la finca de Joan Fatjó-Vilas, ganadero que tiene 900 ovejas y que apenas puede dormir porque teme que el lobo vuelva a aparecer. Asegura que "está intranquilo" y que el lobo siempre actúa de madrugada "viene, juega con las ovejas y las pone nerviosas para así poder derribar el cercado que las protege mientras pastan". Los ganaderos de la zona saben que tienen que convivir con el lobo y piden "más ayudas para proteger a su ganado del nuevo vecino". Además, el lobo añade un problema extra, "no solo son los ataques", apunta Rosa March, ganadera, sino que su presencia "estresa a las ovejas, y en algunos casos supone pérdidas de peso de 2-3 kilos por animal".

El lobo en Cataluña

Este año en Cataluña se han detectado 8 ejemplares de lobo. "Son individuos aislados, no han formado ni grupos reproductores ni manadas", explica el experto Gabriel Lampreave, agente rural especializado en el seguimiento del lobo en España. Estos lobos provienen de Francia e Italia, recorren miles de kilómetros para llegar hasta esa zona, ya que "se mueven por áreas muy grandes, hacen grandes desplazamientos y un día están aquí y otro allí".

Desde el departamento de Agentes Rurales de la Generalitat explican que no hay manadas y que no están establecidos de forma fija: "Los lobos irán llegando, tenemos que encontrar la manera de convivir con ellos". También este año se ha detectado la presencia de una loba, una hembra localizada por la zona del Alt Empordà, en Girona, "no sabemos si esa hembra se quedará o continuará su viaje".

Los ganaderos exigen más ayudas

Ahora se buscan las fórmulas para "encontrar la manera de convivir". Los ganaderos de las zonas atacadas exigen más ayudas para poder proteger sus campos. Dicen que los cercados actuales son muy endebles y que el lobo logra acceder estresando a las ovejas y provocando estampidas que tumban esas vallas de protección. Por eso, exigen más ayudas para garantizar la seguridad de sus animales.

