Con la llegada del curso escolar los universitarios comienzan a buscar pisos de alquiler

Miles de estudiante buscan vivienda para el nuevo curso en las ciudades universitarias. Para ello utilizan distintas herramientas que ofrece internet, pero entre las ofertas se cuelan muchas estafas.

"A la hora de buscar piso de alquiler a través de internet es importante que tengamos una desconfianza racional". Para ello no hay que fiarse de precios demasiado atractivos que no concuerden con el estándar de la zona, ya que pueden llevar al usuario a pagar más dinero si no se asegura de la identidad del arrendador.

Un grave error es pagar alguna cantidad de dinero antes de firmar el contraro, o firmarlo antes de revisarlo detenidamente. Antes de realizar cualquier transacción hay que revisar bien el anuncio. Comprobar que la dirección y el teléfono es correcto.

En caso de fraude lo más importante es guardar cualquier tipo de información que se tenga sobre el supuesto arrendador y sobre el anuncio.