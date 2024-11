El llanto de una vecina de Cheste tras perder parte de su casa frente a Margarita Robles: "Por ahí salió todo"

Las inundaciones provocadas por la DANA han dejado en Valencia 218 víctimas mortales, la última en un descampado de Sedaví. Desde entonces, miles de efectivos trabajan para que la comunidad autónoma vuelva a la normalidad después de que numerosos ciudadanos hayan perdido a familiares o la vivienda.

Desde que se registraron las inundaciones son varios los políticos que han acudido a las zonas más afectadas, entre ellos la ministra de Defensa, Margarita Robles. Durante su visita, una vecina de Cheste se echó a llorar.

Su casa ha sido una de las muchas que se inundó tras la DANA. Margarita Robles, acompañada por el jefe de la UME, pudo comprobar el estado en el que ha quedado esa localidad que lleva 19 días casi aislada con caminos afectados, sin tren y sin autobús.

Es una de las vecinas afectadas por las inundaciones. El garaje de Dominga quedó completamente destrozado y lleno de lodo. En el momento de la riada, la mujer de 81 años se encontraba sola en casa. "Me subí arriba, pero yo ya no me enteré de nada", explica.

Desde entonces lleva dos semanas intentando poner su vida en orden de nuevo. El agua arrasó todo a su paso, incluyendo las neveras que salieron disparadas, e inundó todo.

Vajilla, vehículos o muebles. Lo han perdido todo. "La despensa se salió todo", explica. "Aquí teníamos una nevera, pero por ahí salió todo", añade.

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en la zona sin descanso para que casas como la de Dominga puedan recuperar cierta normalidad. "Llevan días trabajando día y noche", asegura. Realizan labores de estudio y acondicionamiento del terreno para la instalación de un puente modular que permita recuperar, "a la mayor brevedad posible", la movilidad y las conexiones para el tráfico rodado.

Robles visita las zonas afectadas

Robles visitó varias zonas afectadas por la DANA, entre ellas Cheste. La ministra ha ensalzado la labor de las Fuerzas Armadas, que considera "imprescindible" en la reconstrucción. "No vamos a dejar solos a los valencianos", ha enfatizado.

En esta línea ha asegurado que estarán "el tiempo que sea necesario" en la zona, lo que considera que "queda patente" con esta asignación de nuevas tareas. "Estuvimos desde el minuto uno de la emergencia y seguimos acompañando a los ciudadanos, esta vez, en la tarea que queda por delante y que es tan importante como el trabajo realizado hasta ahora: la reconstrucción", ha sostenido.

La ministra ha elogiado "el despliegue realizado desde la tarde del mismo día 29 de octubre, la planificación, la coordinación rigurosa entre todos los agentes implicados, las tareas de limpieza, el reparto de alimentos, la resolución de incidencias en la red de alcantarillado", así como "algo importante como es el apoyo emocional, el cariño y escuchar a los ciudadanos".

El puente de Cheste tendrá una longitud de algo más de 30 metros divididos en tres tramos. Asimismo, la pasarela que se instalará en Buñol superará los 36 metros, repartidos en 12 tramos. Estos puentes de apoyo logístico Mabey pueden soportar hasta 80 toneladas y se utilizan fundamentalmente en las rutas principales de suministro.

