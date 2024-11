El llamamiento de Beatriz de Vicente: "Chicas no os grabéis en la intimidad porque luego no tenéis control sobre esa imagen"

La abogada penalista Beatriz de Vicente ha hecho un llamamiento a las jóvenes en el programa especial 'Rompe el Silencio' alertando de los peligros de la "producción, distribución y posesión de pornografía infantil". Ha pedido a las chicas que tengan cuidado cuando graban su intimidad, porque pueden perder el control sobre ese contenido.

De Vicente recuerda que esto "es algo importantísimo que hay que enseñar: no se puede grabar la intimidad". En este punto, la abogada ha hecho un llamamiento a las jóvenes: "Chicas no os grabéis en la intimidad porque luego no tenéis control sobre esa imagen".

Ha explicado los peligros de la producción, distribución y posesión de pornografía infantil. En este punto, las víctimas se pueden encontrar con la "sextorsión", pueden ser víctimas de amenazas con la difusión de sus imágenes íntimas. Beatriz de Vicente recuerda que este es otro tipo de violencia de género que se ejerce a través de las redes sociales.

La abogada hace referencia a la guía del Ministerio del Interior sobre ciberseguridad, en la que se habla del sexting. "En nuestras redes sociales solemos compartir mucha información personal (nuestras fotos, las de familiares y amigos, nuestras preferencias y gustos, sitios a los que vamos de vacaciones, lugares que frecuentamos, etc.). Cuando agregas a una persona que no conoces, le estás dando acceso a toda esa información y no sabes qué va a hacer con ella", recuerda la guía.

También el Instituto Nacional de Ciberseguridad recuerda la importancia de "no fomentar el sexting ni participar en su difusión". Inciden en la importancia de "concienciar a los menores de la peligrosidad de esta práctica, tanto como protagonistas de los contenidos (para valorar si quieren tomar parte), como receptores (para que respeten la confianza otorgada, la privacidad e intimidad de la otra persona).

Jóvenes entre 16 y 18 años, los más permisivos ante la violencia de género

La Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias han difundido el macroestudio por quinto año consecutivo dentro de su iniciativa de responsabilidad corporativa 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero'. Entre los indicadores del macroestudio que constatan una mayor tolerancia ante la violencia de género por parte de los jóvenes se encuentra que uno de cada tres jóvenes (32%) de entre 16 y 18 años no considera que controlar el móvil o las redes a la pareja sea violencia de género.

Este grupo aumenta en todos los porcentajes respecto a lo que no es violencia de género, de modo que un 16% cree que no lo es empujar o golpear a la pareja tras una discusión, un 37% no considera que lo sea el control de horarios, un 23% tampoco ve que lo sea el menosprecio ante familia y amigos, un 22% descarta que sea violencia de género controlar la forma de vestir, un 41% no considera que sea el control económico y para un 42% tampoco es violencia de género el hecho de dificultar para trabajar o estudiar.

