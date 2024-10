Llama a un restaurante de Málaga por no cobrarle la paella y le responden así: "Ayude con el dinero a alguien que lo necesite"

Los 48 euros no cobrados por una paella han dado mucho que hablar. Jesús García reservó hace unos días una mesa para doce personas en el restaurante Narval, del barrio malagueño de El Palo. "Pagamos y nos fuimos" explica este cliente en redes sociales. La sorpresa la recibió Manuel Belmonte, uno de los propietarios del establecimiento dos días después "me escribe un mensaje de que no le habíamos cobrado la paella para seis".

Al propio Jesús le pareció muy barato por eso al comprobar la cuenta llamó para abonar la cantidad por Bizum o transferencia. Se quedó sorprendido cuando Manuel le contestó de esta manera: "muchas gracias por avisarnos, haría falta más gente honrada como usted pero sino le importa ayude a alguien que viva en la calle o necesite comida".

"Que buen ejemplo por ambas partes"

"No se quién no apuntó la paella, si mi cuñada, mi mujer, mi primo, pero no importa", nos dice el dueño de esta marisquería de El Palo. Lo importante de esta confusión es la de mensajes que ha generado. Al día siguiente, Jesús realizó una reseña explicando lo ocurrido, además de subirlo a sus redes, la historia se ha hecho viral gracias también a @soycamareroo, un creador de contenido de hostelería que publica principalmente el día a día detrás de una barra como pueden ser situaciones de faltas de respeto entre clientes y camareros que son cuestionables. En este caso, todo lo contrario "tiempo sin ver estos valores tan humanos" señala. Un comentario compartido por miles de internautas "queda una gota de humanidad, que buen ejemplo por ambas partes" comentan en redes. Mensajes positivos aunque también los hay de incrédulos que piensan que el dueño de Narval se lo ha descontando a sus trabajadores.

Rápidamente Manuel contesta a esos que desconfían de sus buenas intenciones "sí realmente quisiese cobrar la paella con decirle al cliente que me haga un bizum lo tengo fácil, estaría resuelto". Además nos explica que este restaurante especializado en espetos y paellas es un negocio familiar, "el 40% de la plantilla es familia" añade.

El propietario del Narval reconoce que después de esta anécdota de la cuenta, Jesús y él se han hecho amigos "hacen falta más clientes como tú, encantados de recibirte otra vez en el restaurante" le contesta Manuel cuando su cliente alaba "lo bien que se come" en el local. Lo que desconoce Belmonte es si su honrado comensal ha ayudado a alguien con el dinero "seguro que sí lo ha hecho, el hecho de llamarnos para decir que no le habíamos cobrado dice mucho de esa persona". Sí nos confirma que en su negocio siempre que pueden ayudan a personas vulnerables. Una solidaridad reconocida por su clientela habitual y ahora a través de las redes "estamos satisfechos por el cariño recibido" concluye.

