Las mentiras de Miguel Carcaño durante la reconstrucción del crimen de Marta del Castillo

Espejo Público ha tenido acceso a la reconstrucción del crimen de Marta del Castillo que realizaron Miguel Carcaño y el Cuco ante el juez. Ambos hicieron una reconstrucción de los hechos acompañados del juez, el fiscal y los abogados, pero en la declaración de Carcaño fallan muchas cosas.

En primer lugar, no cuadra que por una discusión como la que tuvieron, se ataque a una persona con un cenicero, siempre dando por bueno que sea Miguel Carcaño el autor del crimen de la joven.

Además, en esta confesión no aparece la navaja que sí aparece en la versión de la violación, ni el tensiómetro que le pusieron a Marta para comprobar si estaba viva o muerta, aparato en el que encontraron ADN de la joven. Hay detalles concretos que no cuadran.

Según señala Espejo público, Carcaño tuvo 25 día para preparar esta reconstrucción de los hechos. Esta versión llegó tres semanas después de la muerte de Marta del Castillo porque, en un primer momento, no se detiene a Miguel Carcaño y no se le interroga hasta que la policía encuentra en casa de su novia una prueba evidente de que él es el autor de la muerte de Marta. Hasta que no se encuentra ropa manchada con la sangre de Marta, no se decide dar este paso adelante.

Todo se habría sucedido de otra manera si la familia de la novia de Carcaño hubiese llamado a la policía en vez de haber tirado la ropa llena de sangre a la lavadora.