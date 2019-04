Las estadísticas revelan que es más común morir por picaduras de avispas que por el ataque de un tiburón

El vídeo de un tiburón arrastrando al agua a una turista que le daba de comer ha hecho que los expertos subrayen de nuevo los peligros que tiene acercarse tanto a este tipo de animales.

En España no es muy frecuente verlos tan cerca, pero alguna vez se acercan peligrosamente a la orilla. Por ello, si alguna vez se encuentran con uno, es importante hacer caso a los expertos y mantener la distancia.

Eso sí, en el último registro de ataques en 2016 solo se recogieron cuatro muertos en todo el mundo por ataque de tiburón. Sin embargo, solo en España cada año mueren unas 20 personas por picaduras de avispas o abejas.

Aunque este dato no nos exime de mantener la alerta ante los tiburones pues en las costas españolas sí hay animales de este tipo y aunque no acudan a atacarnos expresamente, no es prudente ir a grabarlos de cerca como hicieron algunos turistas en Roquetas de Mar, en Almería.

Lo curioso es un dato que arrojan las estadísticas: el 93% de los ataques de tiburones en el mundo fueron a hombres, la mayoría surfistas.