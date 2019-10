Las declaraciones en el juzgado de los padres de Diana Quer

El programa de Antena 3 Noticias 'Espejo Público' ha tenido acceso en exclusiva a las declaraciones de los padres de Diana Quer.

La versión de Diana López Pinel

La madre de Diana, explicó que estaba en su casa junto a su hija Valeria y que esta recibió una llamada de su padre, que decía que iría a llevarle sus perros. "Le propongo a mi hija bajar con ella para hablar con él ya que me tiene bloqueada en todas las redes", dice Diana López Pinel, que explica que baja sola a la calle y que ve a su exmarido fuera del coche pero que cuando la ve, se sube al coche y bloquea las puertas.

"Empieza a grabarme con su móvil. Le digo que se baje y empieza a dar marcha atrás. Le llamo irresponsable porque no se hace cargo de mi hija, golpeo el cristal y le digo que no se marche", subraya.

Diana explica que su exmarido se baja del coche y "sin mediar palabra me golpea en mi cara, luego me agarra fuertemente de ambos brazos y me lanza contra la pared. Me insulta y me llama loca, trastornada y desequilibrada, que estoy para que me encierren".

López Pinel continúa explicando que su exmarido se sube al coche y da marcha atrás pero ella consigue levantarse para subir a la casa. "Corro entre las columnas y pienso que me va a atropellar. No hay cámaras de vigilancia pero creo que el conserje lo ha visto todo", añade.

La declaración de Juan Carlos Quer

Sin embargo, la declaración de Juan Carlos Quer difiere mucho de la de su exmujer. El padre de Diana Quer asegura que cuando llegó a casa de Valeria para darle los perros, su hija le dijo que ya había llamado a la Policía.

"'Vete, que mi madre está como una loca y yo he llamado a la Policía'", dijo Valeria, según cuenta su padre en la declaración, donde añade: "Prefiero no subir y esperarla en el garaje. Me vuelve a llamar mi hija a los tres minutos y me dice: 'Papá ten cuidado que mamá baja'".

En su declaración, cuenta que cuando Diana aparece él se sube al coche para alejarse de allí pero que ella comienza a golpear y dar patadas al coche. "Me insulta, me llama 'hijo de puta, te voy a matar, eres el culpable de la muerte de Diana'".

Juan Carlos Quer ha denunciado a su exmujer por amenazas, injurias y por agresión, "ahora he ampliado la demanda por denuncia falsa y solicito una orden de alejamiento".

Mientras la Justicia decide qué medidas tomar ante este caso, la hija menor de la pareja, Valeria sigue mostrando públicamente su apoyo a su padre.