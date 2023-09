Lanzan un crowdfunding para que una exludópata evite entrar en prisión tras robar joyas valoradas en 14.000 euros

Una mujer de Valladolid se enfrenta a seis años y medio de cárcel por el robo de joyas valoradas en 14.000 euros. Se trata de una ex-ludópata que está en proceso de rehabilitación, sus terapeutas quieren ayudarla a evitar la prisión.

"Llevaba tres días sin jugar y la angustia me perseguía. Así que cuando vi las joyas en una bandeja de la casa donde estaba trabajando, cogí un puñado y me las metí al bolsillo. Salí de esa casa, las vendí y me fui a la sala de juegos", admite María Fernanda Caballero a Antena 3 Noticias. Ese día, esta mujer perdió los más de 2.000 euros que ese día le dieron por las joyas. Robaba las joyas mientras trabajaba como asistenta de hogar, a través de una empresa intermediaria, en varios domicilios de Valladolid capital.

Su primera toma de contacto con el juego se produjo a los 16 años. "Tras morir mi madre me enviaron como interna a trabajar en una casa de Madrid. En un bar al que entré a tomar un manzanilla vi a un hombre jugando a la máquina. Cuando él se fue, eché una moneda y me tocó el premio extraordinario, 50.000 pesetas", recuerda María Fernanda.

"En cuanto me despertaba pensaba en qué salón podía ir a jugar", asegura. Esa fue la primera vez que robó para jugar a las tragaperras, pero no sería la última. "En un bolso de la bata las metía y me las ponía el trapo de limpiar".

Evitaría la cárcel si paga 3.000 euros

Tres meses después fue descubierta y detenida, se enfrenta a 6 años y medio de prisión que podría eludir si paga 3.000 euros. "Me lo dijo la abogada pero le contesté que yo no tenía ese dinero".

La Asociación de Jugadores Rehabilitados de Valladolid ha iniciado una campaña de crowfunding para ayudarla para eludir la cárcel. "Nos ayuda en la Asociación con tareas en el jardín, en realidad ayuda en todo lo que puede y creemos que su entrada a prisión no va a favorecer su rehabilitación", cuenta Ángel Aranzana, presidente de AJUPAREVA.

Deberá abonar una cantidad al mes hasta devolver los 14.000 euros

"Esto me ha destruido la vida, me ha hecho mucho daño, he mentido mucho...", expresa María Fernanda Caballero. Si logra alcanzar un acuerdo antes del juicio previsto para la semana que viene, deberá abonar también una cantidad mensual hasta devolver los 14.000 euros robados.