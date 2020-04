La OMS advierte que es fundamental localizar a los asintomáticos de coronavirus

La alarma, como no, vino de China. Allí han empezado a publicas las cifras de contagios asintomáticos con coronavirus, que son personas infectadas pero que no lo saben porque no tienen síntomas. Detectarlos es clave para frenar la pandemia y puede que para empezar a pensar en volver a salir a la calle.

La OMS señala que el 75% de los infectados desarrollan síntomas. Un proyecto internacional coordinado por españoles realiza un estudio para descubrir cuantos asintomáticos hay en nuestros países.

En España habría dos millones de contagiados pero, otro estudio de Imperial College de Londres lo eleva a siete millones. En cualquier caso, se abre el debate de si se debe o no usar las mascarillas. Sería la única manera de evitar que los asintomáticos contagien la enfermedad.

En Austria, por ejemplo, es obligatorio la mascarilla para ir al supermercado. Ese país ha iniciado un estudio para localizar a estos infectados invisibles y se harán test del Covid-19 en 2.000 hogares elegidos aleatoriamente. La República Checa está haciendo lo mismo.