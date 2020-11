La joven transexual víctima de una agresión tránsfoba: "Siento rabia porque no hacemos nada y no nos merecemos esto"

Eva Vildosola, tiene 19 años y a través de sus redes sociales ha denunciado haber sufrido una agresión tránsfoba en Barcelona. La joven ha contado cómo nada más salir de su casa dos chicos le empezaron a insultar y a agredir.

Los atacantes le propinaron dos puñetazos en la cara y varios golpes en todo el cuerpo.

"Me dieron dos puñetazos en la cara y varias patadas", ha explicado. La joven ha contado que cuando ocurrió la agresión solo pudo volver a su casa para limpiarse las heridas y llamar a su madre.

"Solo siento rabia porque no hacemos daño a nadie", ha denunciado. La joven, nueva en Barcelona desde hace dos meses, ha subrayado que llegó a la ciudad "buscando paz" y no "a que me humillen, me agredan y me hagan sentir como un monstruo".

Los Mossos d'Esquadra, coordinados con la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona, han comenzado una investigación tras el ataque para identificar a los presuntos agresores, según han confirmado las autoridades catalanas.