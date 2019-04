La historia de superación de cinco mujeres que retan al Ártico tras vencer al cáncer

Un documental que cuenta el reto al que se enfrentaron el pasado septiembre Encarnación, Lorena, Esther, Ana Belén y Micaela: su viaje al Polo Norte. Sin embargo, ellas ya habían abordado un desafío mucho mayor, el de superar un cáncer. Estas cinco supervivientes narran en esta cinta de casi una hora de duración su viaje atravesando el 'Inlandis', el hielo interior de Groenlandia, al mismo tiempo que lanzan a la sociedad un mensaje de superación y lucha a las mujeres que sufren esta enfermedad.

Se trata del 'Reto Pelayo Vida Polar 2017', un proyecto creado por el periodista y escritor Eric Frattini en cuyas ediciones anteriores cumplió la misión de ascender al Kilimanjaro en 2015, después la travesía del Atlántico en 2016, y ahora el Polo y las desconocidas e inexploradas tierras de los inuits.

En esta ocasión, el quinteto de mujeres españolas recorrieron más de doscientos kilómetros a pie por el Ártico sorteando zonas de grietas, hielo quebradizo, ríos y glaciares a temperaturas extremas, así como cien kilómetros en kayaks a través de iceberg.

Además, durante esta aventura casi tuvieron que ser evacuadas debido a las condiciones meteorológicas y la dificultad de la superficie helada que han transitado. Gracias a su valentía, concluyeron su reto en el glaciar Sermilik.

El documental comienza con las protagonistas sentadas en el avión, que miran por la ventana lo que será su hogar durante los próximos días. "Me lo imagino como un desierto pero peor", dice una de ellas. "No he analizado mucho donde voy sólo sé que voy a Groelandia y ahí lo dejo", dice otra de las protagonistas, que añade que no sabrá si será capaz de superar el reto hasta que no se vea allí.

Entre las imágenes en el Ártico, se van intercalando planos de estas cinco aventureras, que tienen entre 38 y 51 años, en los que cuentan lo que sintieron cuando les diagnosticaron cáncer, lo que supuso en su vida la enfermedad y como la superaron. Durante este desafío han estado acompañadas por Curro González, experto en guía de montaña y miembro del Grupo de Alta Montaña Español (GAME) y Carmen Marchena, técnico deportivo de montaña y escalada nivel 1 y destacada deportista en natación, 75 veces internacional con la selección española.

"En honor a todas aquellas mujeres que no lograron superar el cáncer", es la frase final de este documental. Tras la proyección, las mujeres protagonistas han subido al escenario a recoger un trofeo "por su esfuerzo físico y mental durante toda la travesía". Una de ellas, Micaela, no ha podido acudir a la ceremonia, aunque ha grabado un vídeo en el que ha señalado que está "feliz por haber vivido esta experiencia".