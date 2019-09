Este martes, Ana Julia Quezada ha declarado ser la autora de la muerto del pequeño Gabriel en la Audiencia Provincial de Almería. En el juicio, que ha comenzado a las 10 de la mañana, Ana Julia ha asegurado que la convivencia con el pequeño de ocho años, y que el niño era muy educado. Que ella le recogía del colegio los martes y los jueves, los días establecidos para el régimen de visitas.

Ana Julia señala que no tenía problemas con Gabriel

Ana Julia Quezada asegura que aunque no tenía problemas con el niño, una vez, le dijo "que nariz mas fea tienes parece que te han dado una ostia". Afirma que "nunca lo tomamos en cuenta", estaba su padre presente y "nos reímos".

Admite que sacó el cuerpo de Gabriel sin cuidado

Ana Julia Quezada no recuerda si el niño se dio en la cabeza, reconoce que sacó su cuerpo sin cuidado. Tampoco recuerda cómo colocó el cuerpo de Gabriel en el agujero que hizo para enterrar al niño. Sí se acuerda cómo cogió el hacha de la casa y que le dio uno o dos golpes con el hacha en una mano. Luego ya no pudo más y "le tapé con la tierra".

Ana Julia se derrumba en el juicio

Ana Julia Quezada se vuelve a quebrar al recordar al niño entrar con un hacha en la mano. Empieza a gritarme "tu no me mandas" "no eres mi madre".

"Yo coloqué la camiseta" para que la viera el padre de Gabriel

Sobre la camiseta de Gabriel Cruz que encontró la propia Ana Julia Quezada y que no hace nada más que levantar las sospechas sobre su figura: "Yo coloqué la camiseta mientras Ángel fue a mirar en un cortijo. Quería que la encontraran, quería que a mi me cogieran porque no era capaz de decirlo con mis propias palabras".

Ana Julia pide perdón a la familia

Por primera vez, Ana Julia Quezada pide perdón en el juicio: "Pido perdón a la familia, y que me perdone Dios. Le he quitado la vida a un niño y le he hecho daño"

Ana Julia admite que pensó en el suicidio

La acusada también confiesa en su declaración que pensó en el suicidio después de matar a Gabriel Cruz. De hecho dejó cartas a Ángel Cruz, padre del menor, y a su hija.

Ana Julia niega haber envenenado a Gabriel

La acusación particular, el abogado de los padres de Gabriel Cruz, pide que consten sus preguntas aunque Ana Julia Quezada ya ha mostrado su intención de no contestarle. Francisco Torres pregunta cómo es posible que el niño tuviera una hemorragia cerebral masiva si no le golpeó e insinúa que Ana Julia pudo usar plantas venenosas para envenenar al niño.

Ana Julia recuerda que llegó a España engañada por su hermana

Reconoce que vino engañada y que se encontró con todo el panorama de que su hermana tenía un puticlub y querían que "yo trabajara en él".