El momento en el que Adele paró su homenaje a George Michael por haber desafinado

La cantante británica fue la gran triunfadora en los Grammy 2017 con 5 premios, pero realmente dejó a muchos boquiabiertos al atreverse a parar su actuación que se estaba emitiendo en directo por las televisiones. Al inicio del tema "Fast Love" desafinó en algún acorde y no dudó en parar la interpretación y pedir disculpas.

La decisión llamó la atención a muchos de sus compañeros de profesión. Adele estaba en el escenario, acompañada por una gran pantalla en la que se emitían imágenes emotivas del recientemente desaparecido George Michael y sonaba una orquesta en directo, pero todo se detuvo en el Staples Center.

Adele se mostró avergonzada y emocionada, no pudo evitar las lágrimas. De lo que no hay duda es de que la cantante británica ha triunfado una noche más con cinco galardones y su "Hello" fue premiado con el Grammy a mejor canción del año.