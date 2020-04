La cajera de Cartagena a la que un vecino pide que se cambie de vivienda: "Siento impotencia de que no me valoren"

Miriam Armero, la empleada de un supermercado en Cartagena que encontró una nota en la que sus vecinos le pedían que se buscase una vivienda, ha reconocido que al leerlo sintió mucha impotencia. "Siento impotencia de pensar que estamos intentando ayudar a muchas personas a que no les falte de nada y que no valoren eso", ha apuntado.

En una entrevista en Espejo Público, Miriam ha asegurado que todavía no sabe quién ha sido la persona que escribió el mensaje, al que tacha de cobarde por no dar la cara. "Quiero que esa persona venga y hable, que me diga que se ha equivocado", ha señalado.