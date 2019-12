'Too good to go', la aplicación que evita que la comida acabe en la basura

La Navidad es la época del año en la que más comida se desperdicia en casas, comercios y restaurantes. Para intentar evitar esta situación, en 2016 llegó a Dinamarca una aplicación que pone en contacto a los consumidores con los establecimientos que tienen excedentes y ofrecen los alimentos que no han conseguido vender a un precio reducido para evitar que gran parte acabe en la basura.

El pasado mes de septiembre llegó a España la aplicación 'Too good to go' y ya se trabaja en 2500 establecimientos. Hasta ahora, gracias a esta aplicación se han salvado medio millón de alimentos en nuestro país y 27 millones en Europa.

El desperdicio de alimentos es el responsable del 10% de las emisiones de CO2. Ana Guerrero, empleada de la pastelería San Onofre: "Comprometer a las empresas y a los consumidores que tirar la comida es un desastre".

En la aplicación se geolocalizan los establecimientos que ofrecen este servicio y además, se pueden utilizar filtros como por ejemplo, para vegetarianos o por alergias.

Hasta que llegas al local, no sabes en que consiste el pedido, te llevas lo que no se ha vendido por un tercio de su precio para que los alimentos no acaben en la basura.