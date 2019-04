La acusada de matar a una anciana en Alcalá ejercía como auxiliar de enfermería desde hace diez años

La vida personal de Beatriz transcurría a tan sólo diez minutos del hospital donde trabajaba. Vive en un bloque de viviendas que los vecinos muchas veces la veían limpiar. Así sacaba un sueldo extra. Hacía cuatro años que se había separado de su pareja y padre de su única hija.

Aficionada a la música y usuaria de webs de búsqueda de pareja, esta auxiliar de enfermería desde hace más de una década, destacaba entre sus vecinos por ser una persona encantadora, muy amable.

Durante un año estuvo de baja laboral por una lesión en una muñeca. Los ansiolíticos que tomaba eran, según su propia declaración, para superar la ruptura con su pareja.

Padres y amigos de Beatriz defienden su inocencia

Los padres, y algunos amigos y vecinos de Beatriz, han defendido su inocencia y han expresado su incredulidad ante la posibilidad de que fuese la autora del crimen. "¡Carroñeros!", ha gritado en dos ocasiones Alejandro, el padre de Beatriz, a los periodistas que le pedían alguna declaración en una calle de Alcalá de Henares, y ha lamentado que la prensa esté "vulnerando el principio de presunción de inocencia" de su hija, de quien su madre, María, ha dicho también que "es inocente".

Una amiga muy cercana a la familia de Beatriz, ha dicho que los padres de ella "están hechos polvo y destrozados" y ha manifestado su propia convicción de que no cree "que haya sido ella" la autora del crimen. "Es una chica muy maja" que nunca ha tenido problemas y que "ha estado cuidando de personas mayores", ha dicho la amiga, quien ha contado que este jueves le puso "un WhatsApp (a Beatriz) pero no me contestó".

Otra mujer, vecina de la familia, ha afirmado que Beatriz es "maravillosa y simpática", mientras que su marido, Justo, asegura: "No sé qué le ha podido pasar a la chica, si es que ha sido ella". Esta pareja ha dicho también que la mujer detenida es una persona a quien siempre han visto "contenta con su trabajo".

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha expresado en la red social Twitter su respaldo a los trabajadores del hospital: "Nuestro Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá y sus profesionales llevan décadas salvando vidas y atendiéndonos con dedicación".