La Junta de Castilla y León vuelve a confinar, por segunda vez, Pedrajas e Íscar por el aumento de contagios de coronavirus

La Junta vuelve a confinar a las localidades vallisoletanas de Pedrajas de San Esteban e Iscar ante el elevado número de casos positivos por coronavirus que se han detectado en estos dos municipios, que fueron los primeros de Castilla y León en los que el Gobierno regional aplicó medidas de restricción de movilidad, el pasado 2 de agosto.

Así lo han informado fuentes de ambas localidades después de que desde la Junta se les haya comunicado esta decisión y de que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, reconociera su "preocupación" por la situación de estos dos pueblos, que suman una población cercana a los 10.000 habitantes.

Según los datos publicados en el portal de la Junta, en la zona básica de salud de Iscar, en los últimos 14 días se han declarado 119 positivos.

El juzgado no ratifica las medidas sanitarias en Pesquera al no tener "justificación técnica"

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Valladolid no ha ratificado las medidas sanitarias contenidas en la Orden SAN/851/2020 (16 de septiembre) por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas para la contención del coronavirus en el municipio de Pesquera de Duero (Valladolid).

En un auto, el juez señala que "las medidas adoptadas no guardan la más mínima relación, no tienen la más mínima justificación técnica" y añade que "un informe de situación epidemiológica, por muy bueno y completo que sea (y este no lo es), debe sustentar cada una de las decisiones que se toman. Y nada de esto se ha hecho".

Además, el juez señala que "no se comparte, en absoluto, la afirmación de la administración demandada referida la proporcionalidad intrínseca de las medidas que se han adoptado con la finalidad para proteger el derecho a la vida e integridad física".