Un juez retira la paga de 75 euros mensuales de un hijo 'nini' para "no eternizar una situación de pasividad"

Un juez de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha sentenciado que un padre no tendrá que seguir pagando 75 euros al mes a su hijo de 20 años, que ni estudia ni trabaja, porque es la manera de "no favorecer o eternizar una situación de ociosidad o pasividad".

Según refleja la sentencia, el joven dejó los estudios en 2017 sin haber terminado la ESO, que en condiciones normales se cursa entre los 12 y los 16 años. Tampoco consta que esté afectado por ninguna minusvalía o situación que le impida trabajar o seguir estudiando.

La sentencia detalla que el juez ha visto una "absoluta falta de aprovechamiento y dedicación a los estudios" y "absoluta desidia y desinterés en la búsqueda de trabajo". El fallo es firme, ya que se trata de una sentencia que corrige a la primera sentencia de instancia atendiendo a un recurso presentado por el progenitor. También se especifica que el joven tampoco está apuntado a ninguno de los servicios públicos de búsqueda de empleo ni realiza ninguna formación específica para obtener un trabajo en el futuro.

Entre padre e hijo no hay ninguna relación, el segundo admitió que no habla con su padre ni atiende a sus llamadas de teléfono. El magistrado ha querido señalar también que "la realidad de la crisis matrimonial por sí sola no puede servir de justificación".

Otra sentencia similar

No es la primera sentencia de este tipo que se produce en España. En 2016, otro juez también dio la razón a un padre que se negaba a pagar la pensión de su hijo porque este, de 24 años, ni estudiaba ni trabajaba. En ese caso, el chico había realizado un curso de manipulación de alimentos, pero solo hacía trabajos esporádicos y su cotización en la seguridad social solo era de 40 horas. Ambos casos tiene en común que los jueces vieron "apatía" y "desinterés" en ambos jóvenes.