Una joven ofrece sus ahorros a quien encuentre a su perra: "Es una más de la familia"

Lidia Romero pide ayuda para encontrar a su perra París desaparecida hace dos semanas en la localidad sevillana de Huévar del Aljarafe. Esta joven farmacéutica de 24 años relata a Antena 3 Noticias que el animal desapareció de pronto mientras fue a un kiosco a comprar. "La llevaba en brazos y antes de llegar a la casa de mis padres la solté y cuando entré ya no venía detrás", explica. A pesar de que era de noche enseguida se puso a buscarla junto a una amiga por todas las calles: "gritaba su nombre por todos lados pero nada", señala afectada su dueña.

Chip identificativo

Paris es una perra pomerania de dos años, de color negro y dos kilos de peso. Además cuenta con un chip identificativo y "es fácil identificarla", nos dice Lidia que sólo tiene la pista de unos vecinos que la vieron por una acera. En Húevar se han volcado para ayudar a encontrarla ya que desde que desapareció la joven lo está pasando muy mal sobre todo porque la perrita tiene problemas de estómago y necesita medicación diaria.

Recompensa de 2.000 euros

La desesperación de Lidia por localizar a su perra es tan grande que ha decidido ofrecer una recompensa de 2.000 euros para quién le devuelva a su mascota. "Es gran parte de mis ahorros pero si es necesario para recuperarla no me importa", explica recordando lo especial que es Paris, "no podía separarse de mí, es la alegra de la casa".

"Estoy segura de que alguien la ha cogido"

La joven farmacéutica cree que alguien la ha cogido porque es una perrita muy bonita, "por la calle me paraban de lo bonita que es". Después de quince días de angustia, Lidia Romero señala que sí se la han llevado para tener crías "tienen que saber que está castrada", por eso ha decidido ofrecer dinero. "Es más dinero del que podrían sacar por ella si la quieren vender", a la vez que insta a la compasión y al buen corazón para que se la entreguen sana y salva.

El mismo día en que desapareció la perra, Lidia puso la denuncia ante la Guardia Civil y carteles por todo el pueblo. Esta joven sevillana adquirió a Paris cuando solo tenía dos meses y medio "es una más de la familia" concluye apenada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com