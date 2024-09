Un joven cumple con un 'castigo' viral y salta desde el balcón en Vigo

Como todo en las redes sociales, lo importante no es que lo hagas, lo importante es que lo subas. Lo mismo ocurre con los castigos de las ligas Fantasy. No solo has de jugarte la vida saltando desde un balcón, si no que además tienes que subirlo y etiquetar a quien corresponda para que el reto se de por cumplido.

Es lo que ocurre con un vídeo que ha corrido como la pólvora en las últimas horas, sobre todo en Vigo, donde rápidamente se ha reconocido el escenario en el que fue grabado, en la calle Hispanidad.

Pongámonos en situación. Las ligas Fantasy se han puesto cada vez más de moda, tanto es así que incluso entre los jugadores de fútbol profesionales comentan este juego que surge en paralelo a los partidos.

El perdedor de la jornada debe cumplir un reto

El funcionamiento es sencillo. Se trata formar una alineación en cada jornada liguera con el once inicial ideal. Hay que estar al día de la actualidad futbolística ya que cuentan todos los detalles; posibles sanciones, lesiones, buenas y malas rachas,… Según los jugadores rindan en la vida real en su partido correspondiente, nuestra puntuación será mayor o menor. Y por consiguiente, el que más puntos tenga encabeza la liga y el que menos se sitúa a la cola.

A falta de descender, en este caso, a lo que se enfrentan es a un castigo. Hasta el momento eran bailes ridículos en sitios públicos en su mayoría, pero el ansia por el like parece que está subiendo –y mucho- la complicación del reto.

Quien dice complicación dice riesgo. No hay más que ver el salto desde el balcón de un joven de Vigo que aterriza sobre unos arbustos. Ellos –y un cojín que había colocado para echarle una mano- amortiguan una caída desde una altura equivalente a un segundo piso. Por suerte no parece que le suceda nada.

El vídeo ya ha sido borrado de Tik Tok aunque todavía permanece en X donde continúa viralizándose.

