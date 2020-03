José Manuel Soto, sobre la Ley de Libertad Sexual: "Si un 'no' fuera siempre un 'no', muchos no hubiéramos venido al mundo"

El cantautor español José Manuel Soto ha hecho estallar la polémica en Twitter después de que mostrase públicamente su opinión a cerca de la Ley de Libertad Sexual del Ministerio. "Pues yo diría que un "no" puede ser un "no" o puede ser un "ya veremos" o un "cúrratelo un poco más chaval". Es más, si un"no" fuera siempre un "no" muchos no hubiéramos venido al mundo, porque la seducción es un juego donde no conviene enseñar las cartas desde el principio...", argumentaba el artista.

El tuit era el principio de un largo hilo en el que multitud de usuarios de la red social debatían sobre las declaraciones de José Manuel Soto, quien defendía su postura. "Pero claro, si quien legisla es alguien que solo entiende el sexo como "aquí te pillo aquí te mato" y que confunde la seducción con la sedición o la sedación porque no sabe lo que son ninguna de las tres cosas, pues es lo que tiene...", añadía.