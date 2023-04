Joaquín Cortés recibe el alta hospitalaria tras una semana ingresado

El artista Joaquín Cortés sale del hospital: "Yo venía por una gripe y casi me muero". El bailaor ha pasado una semana en el Hospital de la Princesa, en Madrid, después de sufrir un síncope mientras jugaba con sus hijos. Se ha mostrado optimista delante de los medios y acompañado de su pareja. "Ha sido un susto tremendo y totalmente inesperado" declaraba Cortés. Días antes de su ingreso actuaba en el Teatro Real de Madrid, en medio de su nueva gira, pero "estaba actuando con el oxígeno bajo", algo que los médicos que le han atendido no entienden.

"Casi me muero, pero gracias a Dios estoy aquí", manifestaba el bailaor a su salida del hospital donde fue ingresado el pasado 3 de abril tras sufrir un desvanecimiento. "Llegue a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre, me encontraba cansado", ha contado el bailarín a las puertas del centro hospitalario.

"Hay que averiguar exactamente lo que tengo"

Todavía no tienen un diagnóstico "aún hay que averiguar exactamente lo que tengo" por eso le van a seguir haciendo pruebas durante las próximas semanas que determinen el origen de su padecimiento, por el momento solo habla de una fuerte neumonía y de ser asmático, algo que le lleva acompañando años, según los médicos, pero que el no sabia, por eso cree que "el baile me ha salvado y me seguirá salvando". El artista de 54 años ha mostrado su gratitud con el equipo médico que le ha atendido y ha afirmado que poco a poco se va encontrando mejor "seguimos vivos, estamos aquí".

Carrera profesional

Llevaba varios años sin pisar las tablas, por la pandemia y alguna lesión y había comenzado su gira 'Esencia'. Con más de cuarenta años de carrera profesional y un estilo muy marcado al que el llamaba, al principio de su carrera: "flamenco al estilo Joaquín Cortés". Ha demostrado que nada le impide seguir con el baile, su pasión y, a finales de junio retomará su nueva gira por América. Cortés quiere seguir siendo embajador del flamenco y llevar este estilo por todo el mundo.