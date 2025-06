El jefe de climatología de la AEMET en Valencia: "No hubo motivo para no convocar el CECOPI por la mañana"

"Llevo siete meses esperando este momento". Así de clarificador se ha mostrado José Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana, este lunes por la mañana en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde ha comparecido como testigo en la causa de la DANA.

Núñez ha llegado cargado con documentos entre los que llevaba una cronología de lo que aconteció el pasado 29 de octubre. "Sabía que era algo extraordinario. Lo fui documentando todo según iba ocurriendo ante el temor de que después se me olvidara", explica Núñez.

Su declaración era muy esperada. La AEMET es la agencia que establece las alertas y, por tanto, el primer escalón para que las autoridades tomen medidas preventivas al respecto, o no. "La alerta roja se activó a las 7.30 de la mañana. No había motivo alguno para no convocar el CECOPI por la mañana", explica Núñez, quien también ha explicado en el juzgado el sistema de alertas y la excepcionalidad de los avisos rojos.

"Tengo un gran pesar por todo lo ocurrido. Sabía que iba a pasar algo grave y me sorprendió que el president de la Generalitat se limitara a pedir a la población precaución en las carreteras", dice el jefe de Climatología. Recordemos que esa recomendación se produjo a las 11.48 horas y que AEMET, a través de su perfil en X, ya había publicado a las 8.45 horas imágenes de calles inundadas en el municipio de Guadassuar y de vehículos arrastrados por la corriente.

Avisaron de la gravedad de la DANA 3 días antes

AEMET lanzó varios avisos que se fueron actualizando desde el viernes 25 de octubre y el experto explica que su misión no es gestionar la emergencia: "El mismo día 29 llamamos y tratamos de contactar con la Generalitat Valenciana en 24 ocasiones", dice Núñez.

José Ángel Núñez, que lleva 23 años al frente del departamento, ha vivido muchas situaciones meteorológicas extremas y reconoce que los patrones van cambiando. "Es imposible saber dónde caerán 600l m2. En AEMET hay gente trabajando 24 horas que va actualizando los avisos", explica.

El testigo ha dado cuenta de cómo transcurrió la primera reunión del CECOPI. Fue una de las personas que estuvo convocadas y ha narrado ante la jueza una falta de liderazgo en la reunión que mermó la capacidad de tomar decisiones. "No hubo liderazgo. Le he explicado a la jueza varios episodios en los que objetivamente no hubo liderazgo", asegura.

Grabó la explicación a Pradas del sistema de alertas

El propio Núñez grabó, con el objetivo de documentar la cronología de la jornada inédita, un fragmento en el que un técnico le explica a la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, el funcionamiento del sistema Es Alert. "Es una grabación de unos 45 segundos. La jueza me ha pedido que la aporte y que se incorpore en la causa", dice.

Tras cerca de 8 horas de declaración, José Ángel Núñez sale de la sala y ya en la calle atiende a los medios de comunicación. Y la primera pregunta de los periodistas ha sido: ¿cómo estás? "Estoy tranquilo. Necesitaba contarlo. Tengo una herida que algún día, espero, curará".

